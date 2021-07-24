В Пензе за последние сутки коронавирусом заразились 190 человек

Стало известно, в каких городах и районах Пензенской области выявили новых зараженных Covid-19

В Telegram-канале областного правительства сообщили, что больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Пензе — 190 человек. В Пензенском районе заболели 24 жителя, в Бессоновском — 11, Заречном — 5, Шемышейском районе — 4, Иссинском — один.

Напомним, в регионе за прошедшие сутки положительные тесты получил 235 человек. Всего в регионе зафиксировано 54 581 случай заражения. Выздоровели 46 079 жителей, скончался 1 457 пациентов.

Жителей просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Врачи отмечают, что лучшей профилактикой является вакцинация.