Минздрав сообщил о новых рекомендациях по вакцинации от Covid-19

Министерство здравоохранения России установило временные рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса.

Согласно временным методическим рекомендации по вакцинации взрослых граждан :

1. «Спутник V» рекомендован для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее;

2. «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците;

3. Тем, кто перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, прививаться советуют через две-четыре недели после выздоровления;

4. Основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции);

5. Временная же справка выдается на 30 дней с последующей консультацией у того же специалиста.

В ведомстве пояснили, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций. Прививку могут делать все больные, длительно получающие курсы лечения, в том числе гормональную терапию, но не имеющие признаков гематологической токсичности, сообщают РИА «Новости».