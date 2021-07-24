В Пензенской области состоится профилактическая операция «Встречная полоса и скорость»

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В пресс-службе пензенской Госавтоинспекции добавили, что профилактическая операция «Встречная полоса и скорость» проводится и для того, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что залог безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.