В Пензенской области состоится профилактическая операция «Встречная полоса и скорость»

Профилактическое мероприятие, которое пройдет 25 июля, проводится с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

В пресс-службе пензенской Госавтоинспекции добавили, что профилактическая операция «Встречная полоса и скорость» проводится и для того, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что залог безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.