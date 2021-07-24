Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Тепло и сердечно поздравляю с праздником!

Ваша профессия является одной из самых востребованных, она требует серьезных навыков работы с людьми, высокого уровня знаний и мастерства. Развитие отрасли торговли положительно сказывается на экономике и настроении в обществе, качестве жизни и здоровье населения.

В период непростой эпидемиологической ситуации вы не только обеспечиваете земляков продуктами питания и товарами первой необходимости, но и осваиваете новые направления – открываются онлайн-магазины, внедряются новые технологии продаж, улучшается сервис и качество обслуживания граждан.

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области выражаю признательность за преданность делу и активную социальную позицию! Пусть работа приносит удовлетворение и достаток, а в доме будут мир и уют. Искренне желаю благодарных покупателей, коммерческого успеха, благополучия, счастья и крепчайшего здоровья!» — поздравил работников Валерий Лидин.