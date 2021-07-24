Ночью в пензенском магазине мужчины устроили драку

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Около двух часов ночи в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии отправился в торговую точку для выяснения причин срабатывания сигнала.
Оказалось, что между тремя пьяными покупателями возник словесный конфликт. Выйдя на улицу, они устроили драку.
«Правоохранители успокоили дебоширов и для дальнейшего разбирательства доставили их в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.