Ольга Баталина рассказала пензенцам об изменениях в системе поддержки семей с детьми

24 июля в Губернаторском доме состоялась встреча заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной с пензенскими семьями, которые имеют право на получение помощи от государства.

Беседа прошла в формате круглого стола. Врио главы регионального минтруда Алексей Качан отметил, что для удобства граждан оформление выплат переводится в электронный формат. Например, президентское пособие на детей от трех до семи лет можно получить не обращаясь в социальные органы. Важность исключения бюрократического фактора, который часто останавливает семьи от оформления господдержки, отметила и Ольга Баталина.

«Поддержка должна быть простой и доступной, без сбора бумажного пакета документов, с возможностью подачи заявления через федеральный или региональный порталы государственных услуг с тем, чтобы всю остальную работу по оформлению орган, который эту выплату назначает, брал на себя», — подчеркнула она.

Добавила, что по такому принципу уже перестраивается вся система поддержки.

«Это означает, что выплата назначается семье либо вообще без заявления, автоматически, либо только по одному заявлению. У нас уже есть примеры поддержки, для которой не нужно подавать документы. Прежде всего это материнский капитал», — привела пример Ольга Баталина.

Она пояснила, что не менее важна адресность поддержки. Семья, которая нуждается в помощи, точно должна ее получить. Для этого разрабатываются инструменты эффективного информирования населения о положенных им пособиях. Специальный сервис, который будет своевременно уведомлять о том, на что могут рассчитывать граждане, уже создается на портале Госуслуг.

«Семьи уже получают уведомления в случае рождения ребенка, наступления пенсионного возраста и получения инвалидности. В ближайшее время добавится информирование по достижении ребенком определенного возраста», — пояснила она.

Ольга Баталина подчеркнула, что поддержка должна быть достаточной, чтобы семья переслала быть малоимущей благодаря пособию. Для этого разнообразие небольших выплат будет постепенно уходить в прошлое. На смену им придут унифицированные пособия, которые завязаны на прожиточном минимуме. В перспективе они станут ориентированы на дефицит дохода отдельной семьи.

Далее участники круглого стола обсудили частные случаи, выявили позитивные стороны и недостатки системы, чтобы на основе данных от получателей поддержки органы власти смогли сделать систему назначения выплат максимально удобной для граждан.