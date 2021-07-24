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24.07.2021г.
Ольга Баталина рассказала пензенцам об изменениях в системе поддержки семей с детьми

Ольга Баталина рассказала пензенцам об изменениях в системе поддержки семей с детьми

Сб, 24.07.21 15:34
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24 июля в Губернаторском доме состоялась встреча заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной с пензенскими семьями, которые имеют право на получение помощи от государства.

Беседа прошла в формате круглого стола. Врио главы регионального минтруда Алексей Качан отметил, что для удобства граждан оформление выплат переводится в электронный формат. Например, президентское пособие на детей от трех до семи лет можно получить не обращаясь в социальные органы. Важность исключения бюрократического фактора, который часто останавливает семьи от оформления господдержки, отметила и Ольга Баталина.

«Поддержка должна быть простой и доступной, без сбора бумажного пакета документов, с возможностью подачи заявления через федеральный или региональный порталы государственных услуг с тем, чтобы всю остальную работу по оформлению орган, который эту выплату назначает, брал на себя», — подчеркнула она.

Добавила, что по такому принципу уже перестраивается вся система поддержки. 

«Это означает, что выплата назначается семье либо вообще без заявления, автоматически, либо только по одному заявлению. У нас уже есть примеры поддержки, для которой не нужно подавать документы. Прежде всего это материнский капитал», — привела пример Ольга Баталина.

Она пояснила, что не менее важна адресность поддержки. Семья, которая нуждается в помощи, точно должна ее получить. Для этого разрабатываются инструменты эффективного информирования населения о положенных им пособиях. Специальный сервис, который будет своевременно уведомлять о том, на что могут рассчитывать граждане, уже создается на портале Госуслуг.

«Семьи уже получают уведомления в случае рождения ребенка, наступления пенсионного возраста и получения инвалидности. В ближайшее время добавится информирование по достижении ребенком определенного возраста», — пояснила она.

Ольга Баталина подчеркнула, что поддержка должна быть достаточной, чтобы семья переслала быть малоимущей благодаря пособию. Для этого разнообразие небольших выплат будет постепенно уходить в прошлое. На смену им придут унифицированные пособия, которые завязаны на прожиточном минимуме. В перспективе они станут ориентированы на дефицит дохода отдельной семьи.

Далее участники круглого стола обсудили частные случаи, выявили позитивные стороны и недостатки системы, чтобы на основе данных от получателей поддержки органы власти смогли сделать систему назначения выплат максимально удобной для граждан.

Источник фотографии: ИА "Пенза-Пресс"
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Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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24.06.2021 13:17
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22.06.2021 17:45
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19.06.2021 08:26
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18.06.2021 07:31
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17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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