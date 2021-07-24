В Пензе ночью проверили заведения общепита

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В рамках выездного мероприятия обследовали предприятия общественного питания, которые расположены на территории Железнодорожного района. Рейд провели сотрудники администрации Пензы, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, администрации Железнодорожного района и УМВД по Пензе.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что нарушений не обнаружили. И напомнили, что подобные мероприятия запланировано проводить на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.