В Пензе ночью проверили заведения общепита

В ночь с 23 на 24 июля в городе проверили заведения общественного питания.

В рамках выездного мероприятия обследовали предприятия общественного питания, которые расположены на территории Железнодорожного района. Рейд провели сотрудники администрации Пензы, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, администрации Железнодорожного района и УМВД по Пензе.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что нарушений не обнаружили. И напомнили, что подобные мероприятия запланировано проводить на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.