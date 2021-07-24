Сроки Всероссийской переписи населения могут перенести

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на период с 15 октября по 14 ноября.

Решение обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Росстата.

«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — рассказали в пресс-службе.

Финальное решение о переносе сроков Всероссийской переписи население будет принято позже, уточнили в Росстате.

