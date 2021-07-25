В ряде регионов страны прогнозируют сильные дожди

В России сильные осадки в ближайшие дни ожидаются в республиках Северного Кавказа, Якутии, Магаданской, Новосибирской, Томской областях, а также на Алтае.

Благодаря дождям уменьшится интенсивность пожаров в Якутии и Магаданской области, на Чукотке. Осадки прогнозируются 25-26 июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Опасная ситуация возможна на Амуре, где может произойти подъем реки. В частности, непростая ситуация – у Белогорска.

«Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней», - добавил Роман Вильфанд.