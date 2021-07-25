Врач Анастасия Филюшкина рассказала о признаках инфекционного мононуклеоза

Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Филюшкина рассказала о признаках инфекционного мононуклеоза у детей, его лечении и профилактике.

Инфекционный мононуклеоз известен давно. Другие названия этого заболевания: болезнь Филатова, железистая лихорадка, моноцитарная ангина, болезнь Пфейффера. Возбудителями мононуклеоза являются вирусы из группы герпесвирусов, чаще всего - вирус Эпштейна - Барр, реже — вирус герпеса человека 6-го типа или цитомегаловирус.

Герпесвирусные инфекции достаточно широко распространены в человеческой популяции, способны поражать практически все органы и системы организма, вызывать острую, хроническую, стертую, бессимптомную формы инфекции, склонны к реактивации при иммунодефицитах различного происхождения.

Вирусом Эпштейна — Барр инфицировано практически все население. Поэтому к трем годам большинство детей сталкиваются с ним, и самый высокий уровень заболеваемости наблюдается именно среди дошкольников. Они могут заразиться в семье, в яслях или в детском саду воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, кашле или контактным путем через поцелуи, общие игрушки, соски, посуду и другие предметы. Если в близком окружении малыша есть носитель вируса Эпштейна – Барр, то заражение произойдет обязательно, так как возбудитель обнаруживается в слюне инфицированного длительно, до полутора лет. Поэтому в детских садах иногда отмечаются вспышки заболеваемости мононуклеозом, регистрируются и семейные очаги.

Второй пик заболеваемости приходится на подростковый возраст. Они часто заражаются при поцелуях, пользовании чужой посудой, соломкой для коктейля, при половых контактах.

Возбудитель может передаваться с донорской кровью, а также от матери плоду.

Источником инфекции могут быть как больные люди с выраженными проявлениями заболевания, так и незначительными, а чаще всего — вирусоносители, не имеющие никаких явных признаков.

От момента заражения до появления первых симптомов проходит от 4 до 7 недель. Попав в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус размножается в лимфоидных образованиях ротоглотки, откуда перемещается в лимфатические узлы, печень, селезенку.

Заражение вирусом Эпштейна – Барр или цитомегаловирусом не означает, что ребенок заболеет мононуклеозом. В большинстве случаев болезнь никак не проявляется или протекает в ОРЗ-подобной форме.

Клиника и течение болезни зависят от состояния иммунной системы организма. Самые типичные проявления заболевания – это увеличение шейных лимфатических узлов, печени, селезенки, миндалин и повышение температуры. На высоте болезни температура может достигать 39-40 градусов, без повышения температуры болезнь протекает в очень редких случаях. Миндалины могут увеличиваться настолько сильно, что между ними не останется пространства. Из-за этого затрудняется носовое дыхание. Голос становится гнусавым, дыхание – храпящим. На миндалинах могут возникать наложения, но причина этого - не только в вирусе, но и в наложении бактериальной или грибковой инфекции.

В процесс могут вовлекаться нервная система, сердце, кроветворная система, могут быть высыпания на коже. Болезнь чаще всего протекает без осложнений. Может присоединиться бактериальная инфекция с развитием отита, синусита, брон­хита, стоматита, пневмонии, что случается редко, в основном, у маленьких детей. Из смертельно опасных осложнений - изредка встречается непроходимость дыхательных путей, разрыв селезенки. Нагноения лимфатических узлов при инфекционном мононуклеозе не бывает, функциональные нарушения печени выражены незначительно, тяжелые гепатиты не развиваются.

Длительность заболевания в большинстве случаев – от 2 до 4 недель. После выздоровления возбудитель не исчезает из организма, а остается на всю жизнь в дремлющем состоянии. Особенности иммунитета у детей первых лет жизни из-за незрелости, а также у подростков - из-за влияния гормональных сдвигов, способствуют более частому развитию у них хронических форм. При реактивации хронической инфекции чаще имеет место «стертая» картина заболевания. Обнаружение любых антител к вирусу в любых титрах не является поводом для постановки диагноза хронического мононуклеоза, не требует лечения и контроля в динамике.

После выздоровления может сохраняться слабость, быстрая утомляемость и потребность в дополнительном отдыхе.

Перенесшим мононуклеоз в течение года рекомендуется ограничение пребывания на солнце и диспансерное наблюдение, снижение физических нагрузок на три месяца.

Профилактика инфекционного мононуклеоза заключается в соблюдении правил личной гигиены. Специфической профилактики не существует, то есть вакцина не разработана.