В Пензенской области комитет по охране памятников станет департаментом

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Антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства, утверждающий положение о Департаменте Пензенской области по охране памятников истории и культуры.
В документе отмечается, что департамент станет полным правопреемником аналогичного комитета.
«Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, другие печати, штампы и бланки со своим наименованием», - говорится в проекте постановления.
Ведомство по-прежнему будет заниматься охраной памятников культуры и популяризацией наследия.
Напомним, ранее врио губернатора Олег Мельниченко сообщил о реформе структуры управления. В частности, планируется объединение и переименование ряда ведомств, перераспределение полномочий.