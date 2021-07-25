В Пензенской области комитет по охране памятников станет департаментом

Антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства, утверждающий положение о Департаменте Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

В документе отмечается, что департамент станет полным правопреемником аналогичного комитета.

«Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, другие печати, штампы и бланки со своим наименованием», - говорится в проекте постановления.

Ведомство по-прежнему будет заниматься охраной памятников культуры и популяризацией наследия.

Напомним, ранее врио губернатора Олег Мельниченко сообщил о реформе структуры управления. В частности, планируется объединение и переименование ряда ведомств, перераспределение полномочий.