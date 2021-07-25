Аблязин на ОИ вышел в финал упражнений на кольцах и в опорном пряжке

Российский гимнаст, пятикратный призер трех Олимпиад, уроженец Пензы Денис Аблязин на Играх в Токио, пройдя квалификацию, выступит в финале упражнений на кольцах и в опорном прыжке. Также он будет участвовать в командном многоборье.

В интервью РИА Новостям он оценил свое выступление в квалификации.

«В принципе сегодня я все снаряды (кольца, опорный прыжок и вольные упражнения) сделал. Где-то были небольшие ошибки, например, в вольных, при приземлении на кольцах. В принципе я доволен сегодняшним выступлением», - отметил он.

Напомним, у Дениса Аблязина была тяжелая травма. В 2019 году при подготовке к этапу Кубка мира во время отработки прыжка он получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей, а также трещину большеберцовой правой кости. Ему пришлось пройти долгий путь восстановления.

Как ранее сообщил врио губернатора Олег Мельниченко Пензенскую область на Играх представляют пять спортсменов. Выступят художественная гимнастка Анастасия Близнюк , спортивный гимнаст Денис Аблязин, велосипедистка ВМХ Наталья Афремова, триатлонистка Анастасия Горбунова и прыгун в воду Евгений Кузнецов. Еще три пензякчи, в этот раз представляющие другие регионы, также поборются за золото Олимпиады: сестры Ольга и Евгения Фролкины в соревнованиях по баскетболу, а Мария Полякова - в прыжках в воду.