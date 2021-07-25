Пензенцы обеспокоены раскрытыми креплениями на качелях у фонтана

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Жительница Пензы в соцсети поделилась фото, на котором видно, что раскрыты звенья крепления цепи к сиденью качелей на Фонтанной площади.
Пензячка предупредила, что, возможно, кататься стало небезопасно. В комментариях горожане поддержали такое мнение о раскритиковали тех, кто портит качели, ведь сообщения о расписанных стойках, следах обуви появляются регулярно.
Один из подписчиков новостного паблика в «Инстаграме» предположил, что кто-то просто открутил карабины.
«Да варвары открутили и поломали все. Как всегда - никакого воспитания, никакой культуры!» - отметил горожанин.
Информационное агентство по этой ситуации готовит официальный запрос в мэрию Пензы.