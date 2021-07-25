Пензенцы обеспокоены раскрытыми креплениями на качелях у фонтана

Жительница Пензы в соцсети поделилась фото, на котором видно, что раскрыты звенья крепления цепи к сиденью качелей на Фонтанной площади.

Пензячка предупредила, что, возможно, кататься стало небезопасно. В комментариях горожане поддержали такое мнение о раскритиковали тех, кто портит качели, ведь сообщения о расписанных стойках, следах обуви появляются регулярно.

Один из подписчиков новостного паблика в «Инстаграме» предположил, что кто-то просто открутил карабины.

«Да варвары открутили и поломали все. Как всегда - никакого воспитания, никакой культуры!» - отметил горожанин.

Информационное агентство по этой ситуации готовит официальный запрос в мэрию Пензы.