В Санкт-Петербурге прошел главный Военно-морской парад

В Санкт-Петербурге 25 июля в акваториях Невы и Кронштадтского рейда прошел главный Военно-морской парад. Он приурочен ко Дню ВМФ и 325-летию создания Российского флота.

Как сообщает РИА Новости, в нем приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирии. Парад принимал глава государства Владимир Путин.

Задействованы более 15 тысяч человек личного состава, более 200 кораблей и подводных лодок, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.

В рамках парада представили новейший фрегат «Адмирал Касатонов», малый ракетный корабль «Град Свияжск», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», большой десантный корабль «Оленегорский горняк».