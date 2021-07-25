Марина Тарасова: «Участие в кадровом конкурсе – проверка своих сил»

«Для меня конкурс «Пензенская область – регион возможностей» - это очередная проверка свих сил, знаний, навыков. Это возможность проверить себя и поработать на благо любимого региона», - рассказала она.

Марина Тарасова призналась, что рассказывала о проекте своим друзьям, коллегам, подписчикам:

«Мы живем в одном городе, и все друг друга знаем, прекрасно понимаем, кто на что из нас способен и как может проявить себя. Я знаю очень многих людей, которые способны реализовать свой потенциал, свои возможности, пригодиться на территории города, где они родились».

Ранее стало известно, что завершился прием заявок. Их поступило более 4 тысяч, анкеты присылали жители региона, других субъектов РФ, из-за рубежа. Далее члены наблюдательного совета изучат эссе участников, потом наступит черед онлайн-тестирования.