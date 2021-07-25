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25.07.2021г.
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область

Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область

Вс, 25.07.21 13:57
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ХХХII летняя Олимпиада в Токио, несмотря на коронавирусные козни, все же стартовала, пусть и год спустя. И без участия спортсменов из Пензенской области она не пройдет.

Японская столица, стоит заметить, является знаковым городом для пензенского спорта. Впервые Олимпийские игры в Токио прошли в 1964 году. Именно тогда состоялся дебют пензенских спортсменов на Олимпиадах — первым олимпийцем из Пензы стал марафонец Николай Абрамов. И хотя выступил он достаточно скромно, по проторенной им олимпийской дорожке затем последовали десятки его земляков.

В постсоветской истории еще ни одна летняя Олимпиада не обходилась без участия спортсменов из Пензенской области. Не была традиция нарушена и на сей раз. Коллизии подготовки, в том числе и связанные с упоминавшейся пандемией, внесли свои коррективы при отборе в национальную сборную, которая в силу наложенных на российский спорт санкций будет выступать в Токио под нейтральным флагом и под названием «Команда Олимпийского комитета России». В результате количество представляющих Пензенскую область спортсменов в японской столице выглядит несколько скромнее показателя Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Но, тем не менее, те российские атлеты, за выступлением которых пензенские любители спорта будут наблюдать с особым трепетом, имеются.

Если пять лет назад в Рио выступали девять спортсменов, в той или иной степени представлявших во внутрироссийских состязаниях Пензенскую область, то в Токио таковых пятеро. Право принять участие в главных состязаниях четырехлетия добились Денис Аблязин в спортивной гимнастике, Наталья Афремова в велоспорте-ВМХ, Анастасия Горбунова в триатлоне, Евгений Кузнецов в прыжках в воду и Анастасия Близнюк в художественной гимнастике.

Если абстрагироваться от того обстоятельства, что кто-то из них представляет Пензенскую область в параллельном зачете с другими регионами, то стоит отметить, что для троих из этой пятерки Олимпиада в Токио станет третьей в их карьере. Ранее в 2012 году в Лондоне и в 2016-м в Рио-де-Жанейро выступали Аблязин, Кузнецов и Близнюк. При этом каждый становился обладателем олимпийских медалей. Наибольшего успеха добилась Близнюк, для которой каждые игры ознаменовывались победой в групповом многоборье. Аблязин завоевал пять олимпийских медалей. Кузнецов же является серебряным призером Олимпиады-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. А для Афремовой и Горбуновой игры в Токио являются дебютными, и место в олимпийской команде они добывали потом и кровью не только в российских состязаниях, но и на международной арене, «выцарапывая» необходимое количество зачетных баллов.

При особом желании количество представителей нашего региона особо щепетильные любители спорта из Пензы могут и увеличить. Это если учитывать то обстоятельство, что выступающие за курское «Динамо» баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины родились в Пензе, где сделали и первые шаги в спорте. Это относится и к Марии Поляковой, начинавшей здесь свой путь с секции по прыжкам в воду.

Если для одних спортсменов сам факт участия в Олимпийских играх уже является значимым достижением, то амбиции других этим не ограничиваются. И, говоря о медальных перспективах представляющих Пензенскую область спортсменов, во главу колонны, бесспорно, стоит поставить Анастасию Близнюк. По той простой причине, что российские гимнастки-«художницы» в 21-м веке вообще еще не проигрывали, хоть в индивидуальном многоборье, хоть в групповых упражнениях. И сейчас именно россиянки опять-таки считаются главными претендентками на «золото».

Мужская российская команда в последнем олимпийском цикле была одной из сильнейших в мире, и есть вероятность, что в Токио Денис Аблязин свою коллекцию олимпийских наград сможет пополнить. А вот прыгуну в воду Евгению Кузнецову это будет сделать несколько сложнее. Хотя мужской «синхрон» на трехметровом трамплине и является едва ли не единственным видом, в котором, по оценкам специалистов, российская команда в состязаниях прыгунов в воду может «зацепить» медаль. Все же не стоит сбрасывать со счетов, что выступать Кузнецову предстоит не с привычным напарником по предыдущим двум Олимпиадам.

Что же касается велоспорта-ВМХ и триатлона, то большинство специалистов полагает, что российские спортсмены здесь ограничатся участием. Триатлонистка Анастасия Горбунова, судя по интервью, данному недавно корреспонденту газеты «Спорт-Экспресс», видимо, где-то согласна с таким раскладом:

- В призах хотят быть все, и я не исключение. Объективно, если получится попасть хотя бы в ТОР-10 — для меня это будет супер.

А вот Роман Кирсанов, личный тренер велосипедистки Натальи Афремовой, не разделяет мнений относительно уготованной его подопечной участи:

- Она сможет подойти к Олимпиаде в нужном психологическом состоянии, Наталья все-таки боец. Есть шансы на призовое место. Она «заряжена» и готова к борьбе за медали.

Против медали Афремовой, естественно, никто возражать не будет. И при удачном стечении обстоятельств на трассе шансы у нее имеются. Все же в ее активе в 2021 году имеются бронзовые награды трех этапов Кубка мира, а по количеству набранных за четыре этапа очков Наталья делила первую строчку женского зачета «Элита» с колумбийкой Марианой Пахон, двукратной олимпийской чемпионкой.

Ну что ж, старт Олимпиаде дан. Исход состязаний прогнозировать достаточно сложно во многом из-за коронавирусных ограничений, повлекших отсутствие должной соревновательной практики у некоторых спортсменов и специфику в виде практически полного отсутствия болельщиков. Плюс к этому - проблемы с акклиматизацией, которую атлеты могут переносить по-разному. Но не подвергается сомнению то, что любители спорта будут следить за олимпийскими состязаниями и переживать за российских спортсменов. В том числе и в Пензе. За свою великолепную пятерку, надо полагать, особенно.

Сергей Зимин

Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-1939227/
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21.07.2021 07:00
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05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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24.06.2021 13:17
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19.06.2021 08:26
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18.06.2021 07:31
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17.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
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