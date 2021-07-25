В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. Каждый месяц мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

За прошедший месяц большая часть продуктов из нашего списка (17) подешевела. Выросли в цене 8 пунктов, еще 3 остались на прежних позициях.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 16 часов 16 июля.

Подорожали капуста, чеснок и лук, геркулес, гречка, хлебобулочные изделия и сыр. Дешевле стала большая часть овощной группы, почти все крупы, грибы, подсолнечное и сливочное масло, мясо, сахар, соль, яйца и макароны. Не изменились в цене морковь, молоко и мука.

Сильнее всего подорожал сыр (+24,07%), капуста (+18,14%) и лук (+11,35%). Что касается снижения цен, то больше всего оно вновь коснулось огурцов (-41,73%), помидоров (-32,44%) и картофеля (-29,73%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.