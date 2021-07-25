В Роспотребнадзоре назвали симптомы постковидного синдрома

После острой фазы при заражении коронавирусом у пациентов фиксируются схожие симптомы. У всех отмечается высокая утомляемость, слабость, одышка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Екатеринбургский центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Кроме этого, могут появляться тревога, депрессия, учащенное сердцебиение, нарушение сна, боли в суставах, выпадение волос и так далее. Это все говорит о постковидном синдроме, такие пациенты нуждаются в восстановлении.

Мероприятия по реабилитации начинаются уже в отделении интенсивной терапии. В целом, они разбиты на три этапа. Это прием препаратов, лечебная физкультура, работа с психологом и так далее.