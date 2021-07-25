Трое пензенцев с помощью широкой одежды выносили из магазинов алкоголь

В Пензе трех молодых людей, двое из которых – подростки, подозревают в краже из магазинов дорогих напитков.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, они надевали одежду свободного кроя, чтобы проносить через кассу алкоголь. Умещалось до трех бутылок.

«Установлена причастность подозреваемых к восьми аналогичным преступлениям. Общий материальный ущерб от действий группы оценивается около 40 тысяч рублей. Так же устанавливается их причастность к другим фактам подобных краж», - отмечают в пресс-службе.

Также молодого человека, который был в группе самым старшим, могут наказать за вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних.

«Избегайте необдуманных поступков. Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия. Если же вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефон) или 102 (с мобильного телефона)», - призывают полицейские.