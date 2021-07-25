Владимир Путин наградил Анну Кузнецову

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова удостоена ордена дружбы. Приказ подписал президент Владимир Путин.
«За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в Российской Федерации наградить орденом дружбы Кузнецову Анну Юрьевну - Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», - цитирует документ РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что омбудсмен также вошла в состав совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». Он создан по инициативе главы государства.