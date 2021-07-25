Владимир Путин наградил Анну Кузнецову

«За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в Российской Федерации наградить орденом дружбы Кузнецову Анну Юрьевну - Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что омбудсмен также вошла в состав совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». Он создан по инициативе главы государства.