Антиковидный лохотрон

В интересное время мы живем – при желании через интернет можно найти все, даже космическую пыль. Что уж говорить о медицинских справках: их мошенники штампуют пачками на любой вкус и цвет. Для «бумажных» дельцов настала благодатная пора: противники вакцинации вместо того, чтобы обезопасить себя от ковида с помощью прививки, ищут варианты того, как ее избежать

Нарисуем и согласуем

Самый простой способ повременить с прививкой лежит на поверхности — купить фальшивую справку о наличии в крови антител. Это будет служить основанием для отвода от вакцинации. Вот и ринулся доверчивый народ в интернет, наивно полагая, что сможет там приобрести вожделенные справки, ничем не отличающиеся от оригинальных. И ничего, что в Москве уже задержали несколько человек, развернувших «справочный» бизнес. Наверняка есть другие, готовые ради наживы продать родную мать.

И, действительно, интернет кишит предложениями о продаже документов. Не выходя из дома можно приобрести дипломы, удостоверения (в том числе представителя прессы), больничные листы, сертификаты прививок и результаты тестов на антитела. И даже… справку об отсутствии контактов с вирусом (так и хочется спросить, уж не сам ли вирус ее заверяет?).

Просмотрев несколько сайтов, мы остановились на самых «солидных», «претендующих на официальность».

Решив выступить в роли заказчиков, мы позвонили по указанному на одном из них номеру сотового телефона. Мужчина приглушенным голосом подтвердил, что справки «самые настоящие», стоимость на антитела — 1500 рублей.

«Я пришлю вам ее в формате PDF, и вы ее распечатаете. Этого достаточно», — пояснил он, предложив выслать данные клиента, чтобы он сделал предварительный вариант «для согласования».

«Нам еще нужна нормальная бумажная справка с печатью и подписью, какие дают в обычных клиниках, — настаивали мы. — Вы сможете ее прислать?»

Ответа мы не услышали — на том конце положили трубку, видимо поняв, что с нами кашу не сваришь.

Заказ — через час

Звоним в другую фирму, как и предыдущая, расположенную в Москве. Она позиционирует себя еще солиднее: «Наши услуги являются полностью законными, — сообщает главная страница интернет-ресурса. — Решив приобрести у нас медицинский документ, можете быть уверены, что он официальный, пройдет любые проверки, будет принят во всех инстанциях. Это стало возможным благодаря использованию настоящего бланка, на котором есть водяные знаки, светящиеся под ультрафиолетовым излучением частички».

Далее фирма липовых справок сообщает, что имеет «собственное производство», оформляет «оптовые заказы» и даже проводит акции со скидками!

В трубке — тоже мужской голос, только более молодой и тоже почему-то приглушенный.

«Да, мы высылаем бумажные справки, там будут и печати, и подписи, и QR-код, — подтвердил молодой человек. — Сначала мы высылаем вам реквизиты, по которым вы оплачиваете 1500 рублей. Уже через час после оплаты к вам приедет курьер со справкой».

Если это действительно так, то получается, что фальшивые справки делаются вовсе не в Москве, а на местах — в регионах. Хотя не факт. Один наш знакомый, тоже решивший приобрести липовую справку, повелся на подобные обещания и отправил продавцам предоплату. Получив деньги, они перестали выходить на связь. Продавцы быстро смекнули: никуда жаловаться клиент не пойдет, потому что сам хотел совершить мошеннические действия!

Где сдать настоящий анализ?

Кстати, в частных клиниках Пензы сейчас большой спрос и на настоящие справки. Стоимость анализа на антитела — от 1030 до 1400 рублей. Сроки получения результата — до 5 дней. Однако платный анализ можно сдать и в городских поликлиниках. Причем стоимость там гораздо ниже — 700 рублей, если вы сдаете кровь на один вид антител.

«Если у вас нет признаков простуды, и вы хотите узнать, имеете ли иммунитет к коронавирусу, то достаточно сдать анализ на один вид антител — на «джи», — поясняет замглавврача по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина. — Анализ покажет количество антител. Если оно ниже шести единиц, то вы можете смело вакцинироваться».

По словам доктора, на анализ нужно приходить на голодный желудок. Делают его в поликлиниках по ул. Володарского, 34, Стасова, 7 и Набережной реки Мойки, 51.

Тем, кто переболел ковид-19, но не имеет в крови антител (и такое бывает!) врачи все равно советуют сделать прививку. А вот появятся ли после нее долгожданные антитела, гарантии дать никто не может. Тем же, кто получил положительный анализ на антитела не стоит забывать, что иммунитет держится в течение полугода.

Важно:

QR-код — это электронное подтверждение сдачи анализов на антитела, либо того, что вам была сделана прививка. В нем будут указаны ваши данные, место и время проведения медицинских процедур. Этот электронный код размещается на портале Госуслуг, на котором всегда можно проверить данную информацию. Свой QR-код вы можете скопировать на смартфон (либо распечатать на бумаге), никакой другой справки не понадобится. Код легко смогут проверить в любой фирме или учреждении.

Кстати:

За приобретение, хранение и использование поддельных официальных документов грозит ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы на срок до года.

Но если человек выехал по подложному сертификату за границу или лег в больницу для планового лечения наказание другое: штраф до 80 000 рублей (или в размере зарплаты за шесть месяцев); обязательные работы на срок до 480 часов; исправительные работы на срок до двух лет; арест до шести месяцев.

Если же владелец поддельного сертификата или справки не только заболеет сам, но заразит других людей, наказание будет еще строже: штраф от 500 000 до 700 000 рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Мария Павлихина, газета «Наша Пенза» (орфография и пунктуация источника сохранены)