Скончался заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Тюгаев

На 73 году жизни 25 июля скончался заслуженный работник сельского хозяйства РФ, бывший председатель поселкового совета Колышлея Виктор Тюгаев.

Виктор Сергеевич Тюгаев родился 23 ноября 1948 года в селе Шугурово Сосновоборского района. Работал заведующим гаражом в совхозе «Новый путь» села Загоскино. Далее был парторгом в совхозе «Дертевский» в Старой Каменке.

В восьмидесятых годах работал в сельскохозяйственном отделе обкома КПСС, первым секретарем райкома КПСС Колышлейского района. В 1991 стал председателем поселкового совета Колышлея.

Указом президента РФ в 2009 году стал заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации.