Жителя Пензенской области оштрафовали за экстремистскую картинку в соцсетях

Жителя Башаковского района оштрафовали за демонстрацию экстремистской картинки на личной странице в социальных сетях, рассказали в пензенской областной прокуратуре.

Нарушение в ходе мониторинга Сети. У 20-летнего башмаковца на странице в одной из соцсетей нашли картинку с символикой организации, которую в 2012 году Мосгорсуд признал экстремистской. Отмечается, что страничка парня была доступна всем пользователям.

В результате молодого человека оштрафовали на 2 тысячи рублей. Противоправный контент удален.