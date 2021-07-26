Жителя Пензенской области оштрафовали за экстремистскую картинку в соцсетях

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Жителя Башаковского района оштрафовали за демонстрацию экстремистской картинки на личной странице в социальных сетях, рассказали в пензенской областной прокуратуре.
Нарушение в ходе мониторинга Сети. У 20-летнего башмаковца на странице в одной из соцсетей нашли картинку с символикой организации, которую в 2012 году Мосгорсуд признал экстремистской. Отмечается, что страничка парня была доступна всем пользователям.
В результате молодого человека оштрафовали на 2 тысячи рублей. Противоправный контент удален.