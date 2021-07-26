В Пензе из-за пожара на заводе эвакуировали 50 человек

Утром 26 июля в Пензе произошел пожар на заводе ПАО «Электромеханика» на ул. Гоголя.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:49. В Сети появился ролик, на котором видно, что у здания дымится крыша.

Причиной пожара стало возгорание жировых отложений в шахте вентиляции. С завода эвакуировали 50 рабочих. Пострадавших нет.