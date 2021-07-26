В Пензе прошел митинг в честь Дня Военно-морского флота

В Пензе у стелы «Слава Героям» на набережной прошла церемония возложения цветов в День Военно-морского флота России.

Мероприятие состоялось 25 июля, уточнили в пресс-центре регионального правительства. Митинг ежегодно проводит областная общественная организация по военно-патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов флота «Пензенское морское собрание».

Моряки-пензенцы сделали большой вклад в историю отечественного флота. Более 15 тысяч наших земляков воевали на кораблях в годы Великой Отечественной войны, более половины из них не вернулись домой. Шестеро стали Героями Советского Союза, три – полными кавалерами ордена Славы.

Торпедные катера «Пензенский комсомолец» и «Пензенский пионер» построены на средства жителей региона. Экипажи этих боевых судов отлично зарекомендовали себя в боевых действиях, уточнили в пресс-центре.