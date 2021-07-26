В России предложили увеличить штрафы за нарушение прав потребителей

В России предложили увеличить размеры штрафов для торговли, авиаперевозчиков и производителей. Их намерены сделать оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами.

С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации, сообщают «Известия».

Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20–50 тыс. рублей.

По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%.

По словам председателя правления КонфОП Дмитрия Янина, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей.