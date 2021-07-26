Денис Аблязин 26 июля поборется за «золото» Олимпиады

26 июля на Олимпиаде в Токио пройдет финал в командном многоборье по спортивной гимнастике.

Как сообщают «Вести.ru», за награды поборются Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и пензенец Денис Аблязин. Они начнут с упражнений на коне, потом перейдут на кольца, после чего выступят в опорном прыжке. Далее в программе - брусья, перекладина и вольные упражнения.

По итогам квалификации российская сборная занимает третье место, уступая командам Японии и Китая.

Также Денис Аблязин вышел в финал упражнений на кольцах и в опорном прыжке. Он сразится за награды Олимпиады 2 августа.