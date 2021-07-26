Пензенец Михаил Дралин стал пятым на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок

В Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв» прошел третий этап российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В заездах приняли участие около 100 пилотов, среди которых был председатель правления банка «Кузнецкий», пензенец Михаил Дралин.

Заезды проходили 24 и 25 июля. Гоночный пелотон в классах Туринг Лайт и S-1600 считается одним из зрелищных и «боевых» за счет большого количества участников. По итогам двух заездов третьего этапа чемпионата Михаил Дралин, выступающий на брендированном автомобиле Lada в классе S-1600, установил свой личный рекорд в серии СМП РСКГ, войдя в первую пятерку сильнейших гонщиков. Всего в данном классе был заявлен 31 участник.

Михаил Дралин показал хороший результат уже в субботней квалификации этапа, войдя в десятку на стартовой решетке. В решающих гонках в воскресенье он справился с плотной борьбой в начале заездов, а за счет хороших маневренных качеств избежал сходов и мелких столкновений, которые происходили со спортсменами на протяжении всей дистанции.

В итоговом протоколе личных результатов соревнований РСКГ Михаил Дралин занял пятое место, показав свой лучший результат за всё время выступлений, что, безусловно, свидетельствует о прогрессе спортсмена.

Четвертый этап СМП РСКГ пройдет 21 и 22 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе.

Как отмечают организаторы, для сотни пилотов из разных городов этот этап станет экватором чемпионата и Кубка России. Половина гонок позади, однако еще есть возможность догнать фаворитов и набрать турнирные очки. Следующий турнир пройдет под Москвой.