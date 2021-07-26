В Дальнем Арбеково заработал пункт вакцинации в торговом центре

В Instagram-аккаунте пензенского минздрава появилась информация об открытии пункта вакцинации от коронавируса еще в одном торговом центре.

Теперь получить прививку от коронавируса можно в торговом центре «Весна» в микрорайоне Запрудный (Дальнее Арбеково).

«График работы - с 10 до 18 часов ежедневно», - уточнили в министерстве.

Напомним, в Пензенской области действует более 70 пунктов вакцинации, в том числе в ряде крупных торговых центров. В настоящее время можно привиться «Спутником V». Также в регионе ожидают поставку «ЭпиВаккороны» центра «Вектор».

