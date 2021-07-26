Пензенцам разъяснили, какими препаратами можно ревакцинироваться от ковида

В Instagram-аккаунт регионального минздрава обратилась жительница Пензы, которая поинтересовалась, когда в городе начнется ревакцинация от коронавируса.

«Через месяц у меня будет полгода после первой вакцинации, хотелось бы пройти ревакцинацию, очень не хочется сталкиваться с ковидом», - пояснила женщина.

В минздраве сообщили, что ревакцинироваться после полученной прививки «Спутник V» рекомендуется «Спутником Лайт». Однако в регион его еще не поставляли. Тем не менее, можно пройти повторную вакцинацию любым из доступных препаратов.

«При самообращении в пункт вакцинации необходимо обязательно сообщить о намерении пройти именно повторную вакцинацию», - добавили в министерстве.