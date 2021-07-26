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26.07.2021г.
Пензенцам разъяснили, какими препаратами можно ревакцинироваться от ковида

Пензенцам разъяснили, какими препаратами можно ревакцинироваться от ковида

Пн, 26.07.21 11:28
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В Instagram-аккаунт регионального минздрава обратилась жительница Пензы, которая поинтересовалась, когда в городе начнется ревакцинация от коронавируса.

«Через месяц у меня будет полгода после первой вакцинации, хотелось бы пройти ревакцинацию, очень не хочется сталкиваться с ковидом», - пояснила женщина.

В минздраве сообщили, что ревакцинироваться после полученной прививки «Спутник V» рекомендуется «Спутником Лайт». Однако в регион его еще не поставляли. Тем не менее, можно пройти повторную вакцинацию любым из доступных препаратов.

«При самообращении в пункт вакцинации необходимо обязательно сообщить о намерении пройти именно повторную вакцинацию», - добавили в министерстве.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева отмечала, что при текущем высоком уровне заболеваемости не стоит пренебрегать возможностью поставить прививку еще раз, чтобы защитить себя и своих близких.


 
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26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
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06.06.2021 09:03
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
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