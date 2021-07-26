Пензенцам разъяснили, какими препаратами можно ревакцинироваться от ковида

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В Instagram-аккаунт регионального минздрава обратилась жительница Пензы, которая поинтересовалась, когда в городе начнется ревакцинация от коронавируса.
«Через месяц у меня будет полгода после первой вакцинации, хотелось бы пройти ревакцинацию, очень не хочется сталкиваться с ковидом», - пояснила женщина.
В минздраве сообщили, что ревакцинироваться после полученной прививки «Спутник V» рекомендуется «Спутником Лайт». Однако в регион его еще не поставляли. Тем не менее, можно пройти повторную вакцинацию любым из доступных препаратов.
«При самообращении в пункт вакцинации необходимо обязательно сообщить о намерении пройти именно повторную вакцинацию», - добавили в министерстве.Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева отмечала, что при текущем высоком уровне заболеваемости не стоит пренебрегать возможностью поставить прививку еще раз, чтобы защитить себя и своих близких.