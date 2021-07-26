Анна Кузнецова раскритиковала идею не пускать непривитых детей в школу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова заявила о том, что вакцинация от коронавируса не должна ограничивать права детей на образование.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, Анна Кузнецова раскритиковала озвученную главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным инициативу о том, чтобы запрещать непривитым детям посещать школу. По мнению детского омбудсмена, вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей, в том числе на образование. Прививать ли ребенка от коронавируса, должны решать только родители. И только после завершения клинических исследований.

Напомним, сейчас проводятся исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее анонсировал, что вакцинировать детей от коронавируса в России могут начать уже 20 сентября.