В Пензенской области выявили еще 229 случаев коронавируса

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о новых зараженных в Пензенской области на 26 июля.

Так, суточный прирост составил 229 случаев. За все время коронавирусом заразилось 55 040 пензенцев, вылечилось 46 148, умерло 1495.

В России за минувшие сутки заболело еще 23 239 человек, за все время наблюдений диагноз подтвердился у 6 149 780 человек.

Напомним, по-прежнему необходимо носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать соцдистанцию. Чтобы обезопасить себя и своих близких, пензенцев призывают пройти вакцинацию от коронавируса.