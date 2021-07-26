В Пензенскую область вернется 29-градусная жара

На сайте регионального ГУ МЧС появился прогноз погоды в Пензенской области на 27 июля.

По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

Напомним, при жаркой погоде необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.