Пензенцам обещают жаркую и солнечную неделю

В официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» опубликовали прогноз погоды в регионе на неделю, с 26 июля по 1 августа.

Так, 26 июля (понедельник) ожидается плюс 25 градусов, 27 числа (вторник) – плюс 27, 28-го (среда) – плюс 29, 29-го (четверг) – плюс 26, 30 июля (пятница) – плюс 28, 31-го (суббота) – плюс 26, 1 августа (воскресенье) – плюс 28. Осадков не ожидается, все дни, кроме четверга, будут солнечными.

В жару следует пить много жидкости, принимать прохладный душ. На улицу лучше не выходить в самое жаркое время – с 11 до 16 часов.