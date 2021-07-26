В Пензенскую область доставили около пяти тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

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Комплекты биологического иммунопрепарата в ближайшие дни распределят по больницам региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
В ведомстве напомнили, что, в соответствии с обновленными рекомендациями Минздрава России о вакцинации взрослых от Covid-19, данный препарат противопоказан людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.
Прививаться вакциной нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических болезней в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также детям.