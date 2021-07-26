В Пензенскую область доставили около пяти тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

В Пензенскую область привезли 4 860 комплектов антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона».

Комплекты биологического иммунопрепарата в ближайшие дни распределят по больницам региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с обновленными рекомендациями Минздрава России о вакцинации взрослых от Covid-19, данный препарат противопоказан людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.

Прививаться вакциной нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических болезней в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также детям.