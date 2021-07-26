В пензенских учреждениях профобразования число бюджетных мест выросло на 15%

В образовательных организациях Пензенской области продолжается приемная кампания. Она проходит по 26 профессиям и 63 специальностям.

По отношению к 2020 году количество бюджетных мест увеличилось на 14,7%. На 23 июля план приема выполнен на 94,63% по очной форме обучения и на 43,2% - по заочной.

В пресс-службе министерства образования Пензенской области сообщили, что больше всего заявлений было подано на специальности «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Архитектура», «Графический дизайнер», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Право и организация социального обеспечения», «Коммерция (по отраслям)», «Страховое дело (по отраслям)».

В ведомстве напомнили, что если останутся свободные бюджетные места, то прием продлится до 25 ноября.

Подача документов возможна через портал Госуслуг, лично или по почте России. Во всех профессиональных образовательных организациях предусмотрен формат подачи заявлений и документов дистанционно с последующим предоставлением оригиналов документов.