Анна Кузнецова назвала суррогатное материнство «шагом в Средневековье»

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Детский омбудсмен РФ, уроженка Пензы Анна Кузнецова заявила о том, что суррогатное материнство в плане защиты прав ребенка отбрасывает общество в Средневековье.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, Анна Кузнецова отметила, что в договорах по суррогатному материнству ребенок значится как «предмет сделки».
«Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства - просто колоссальный», — сказала Анна Кузнецова.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам обращаться к услугам российских суррогатных матерей. Документ подготовили депутаты во главе с Петром Толстым.