Анна Кузнецова назвала суррогатное материнство «шагом в Средневековье»

Детский омбудсмен РФ, уроженка Пензы Анна Кузнецова заявила о том, что суррогатное материнство в плане защиты прав ребенка отбрасывает общество в Средневековье.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, Анна Кузнецова отметила, что в договорах по суррогатному материнству ребенок значится как «предмет сделки».

«Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства - просто колоссальный», — сказала Анна Кузнецова.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам обращаться к услугам российских суррогатных матерей. Документ подготовили депутаты во главе с Петром Толстым.