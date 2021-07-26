В Пензе ведется отбор граждан для пребывания в мобилизационном людском резерве

Военный комиссариат Пензенской области приглашает активных жителей региона из числа граждан, пребывающих в запасе, для включения в мобилизационный людской резерв с сохранением постоянного места работы и заплаты.

«Заключившим контракт гарантируются достойное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в вузы Минобороны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое», - сообщили в региональном военкомате.

Подробности можно узнать в военных комиссариатах (муниципальных) Пензенской области по месту жительства, а также по телефону 8 (8412) 57-25-64.

Мобилизационный людской резерв, согласно данным из открытых источников, – гражданские люди, добровольно заключившие договор с Минобороны РФ. В мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.