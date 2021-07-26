Школьные завтраки предложили заменить на денежные сертификаты

Array ( [temp] => +25 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
По словам Ивана Сухарева, не все дети питаются в школьных столовых. Некоторые из них завтракают дома, у кого-то есть аллергия или другие ограничения по здоровью. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на RT. В связи с этим депутат предложил выдавать родителям школьников младших классов ежегодные сертификаты, которые можно использовать на горячее питание в школе или на самостоятельную покупку продуктов.
Напомним, президент России Владимир Путин в июне призвал допустить родителей к контролю за качеством школьного питания. Он пояснил, что эту работу могут организовать родительские комитеты.