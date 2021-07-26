Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июнь. Подорожали оба вида бензина и дизельное топливо. Так, литр бензина марки АИ-95 стал дороже на 28 копеек, АИ-92 —на 30, а дизельное топливо выросло в цене на 2 рубля 29 копеек.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 15 июля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 38 копеек и составляет 47 рублей 78 копеек. Это на 46 копеек больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Самая низкая цена на бензин в ПФО, как и месяцем ранее, зафиксирована в Уфе, где она равна 45 рублям 95 копейкам. Дороже всех бензин обходится жителям Кирова — по 48 рублей 57 копеек за литр.

Дизельное топливо в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц стало дороже на 29 копеек и составляет 48 рублей 30 копеек. Это на 57 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Самая низкая цена на этот вид горючего в округе вновь зафиксирована в Нижнем Новгороде— 47 рублей 94 копейки, а самая высокая — снова в Перми, где литр дизельного топлива стоит 51 рубль 52 копейки.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.