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26.07.2021г.
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг

Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг

Пн, 26.07.21 13:49
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ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за прошлый месяц.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июнь. Подорожали оба вида бензина и дизельное топливо. Так, литр бензина марки АИ-95 стал дороже на 28 копеек, АИ-92 —на 30, а дизельное топливо выросло в цене на 2 рубля 29 копеек.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 15 июля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 38 копеек и составляет 47 рублей 78 копеек. Это на 46 копеек больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Самая низкая цена на бензин в ПФО, как и месяцем ранее, зафиксирована в Уфе, где она равна 45 рублям 95 копейкам. Дороже всех бензин обходится жителям Кирова — по 48 рублей 57 копеек за литр.

Дизельное топливо в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц стало дороже на 29 копеек и составляет 48 рублей 30 копеек. Это на 57 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Самая низкая цена на этот вид горючего в округе вновь зафиксирована в Нижнем Новгороде— 47 рублей 94 копейки, а самая высокая — снова в Перми, где литр дизельного топлива стоит 51 рубль 52 копейки.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

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25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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13.06.2021 10:12
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12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
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06.06.2021 15:04
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