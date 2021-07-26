«Лицей» от «Ростелекома» подарит вторую подписку семьям с несколькими детьми

В сервисе цифрового образования «Лицей» (6+) от «Ростелекома» запустили акцию для семей с детьми, в рамках которой при оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца года. Однако подключиться необходимо до 31 августа.

«Лицей» от «Ростелекома» поможет школьникам подготовиться к началу учебного года в увлекательном игровом формате, который побуждает узнавать новое и помогает улучшить оценки.

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). Отметим, что в разработке этих курсов принимали участие лучшие преподаватели, методисты и эксперты, ведущие специалисты в сфере науки и образования России.

«В России более 8 миллионов семей с двумя и более детьми, которым необходимо качественное образование. Мы знаем, как непросто приходится родителям, когда помогать по учебе нужно сразу нескольким детям. Разный возраст — разные нагрузки, интересы и программа. В «Лицее» у каждого ребенка появится возможность самостоятельно изучить все темы школьной программы по индивидуальному графику, эффективно подготовиться к экзаменам и развить полезные навыки на дополнительных курсах», — рассказал директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылев.

Следить за прогрессом обучения детей можно в новом разделе «Успеваемость». Доступна индивидуальная статистика обучения: наглядные графики, показывающие количество пройденных и незавершенных уроков; прогресс в обучении за год, месяц или неделю; детальная информация с указанием освоенных, не до конца изученных или новых тем, а также регулярность занятий.

Стоимость подписки – 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». Чтобы принять участие в акции, нужно создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.