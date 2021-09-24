Пензенский Роспотребнадзор намерен предложить новые ограничения из-за коронавируса

Он рассказал, что управление уже действующие ограничения на посещение массовых мероприятий предлагает распространить и на заведения общепита.

«Те же самые требования о наличии медицинской документации и наличии тест-системы. Я думаю, это мы, скорее, введем и в общепите. Сейчас они распространяются только на массовые мероприятия. Сейчас в общепите такого нет, любой может пользоваться услугами. Если будет совсем плохо, возможен возврат учащихся на дистанционное обучение. Мы будем смотреть по картине заболеваемости и по исполнению тех требований, которые прописаны в постановлении», - пояснил Михаил Перекусихин.

Также он напомнил, что снять ограничительные меры можно будет только при выполнении двух условий: всеобщего соблюдения правил безопасности и массовой вакцинации.

«Второй год мы сидим в ограничительных мероприятиях, связанных с ковидной инфекцией, и все в принципе зависит от самого человека. На сегодняшний день есть средство, которое хоть и не на 100%, но на 90% защитит человека от заболевания, – это вакцинация. Поэтому я призываю всех, кто этого еще не сделал, привиться в обязательном порядке. Вакцины в области в достаточном количестве, на всех желающих хватит. Также необходимо соблюдать все требования безопасности, которые прописаны в рекомендациях. В первую очередь, социальная дистанция во всех общественных местах, особенно в транспорте. Транспорт - наш бич, в нем никто не соблюдает это правило. Призываю пользоваться личным транспортом, если он есть. Социальное дистанцирование обязательно должно быть, а также ношение масок и гигиена рук», - подчеркнул глава Роспотребнадзора.

Напомним, ограничения на посещение массовых мероприятий ввели 14 сентября. Согласно постановлению, они могут проводиться при наполняемости не более 50% зала. Мероприятия можно посещать при наличии одного из документов: QR-кода, который можно получить после вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие коронавируса (результат действителен в течение трех дней) или сведений о перенесенном коронавирусе (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев).