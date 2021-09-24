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24.09.2021г.
Пензенский Роспотребнадзор намерен предложить новые ограничения из-за коронавируса

Пензенский Роспотребнадзор намерен предложить новые ограничения из-за коронавируса

Пт, 24.09.21 11:39
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Руководитель пензенского управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Михаил Перекусихин рассказал, какие новые ограничения предлагает ввести ведомство.

Он рассказал, что управление уже действующие ограничения на посещение массовых мероприятий предлагает распространить и на заведения общепита.

«Те же самые требования о наличии медицинской документации и наличии тест-системы. Я думаю, это мы, скорее, введем и в общепите. Сейчас они распространяются только на массовые мероприятия. Сейчас в общепите такого нет, любой может пользоваться услугами. Если будет совсем плохо, возможен возврат учащихся на дистанционное обучение. Мы будем смотреть по картине заболеваемости и по исполнению тех требований, которые прописаны в постановлении», - пояснил Михаил Перекусихин.

Также он напомнил, что снять ограничительные меры можно будет только при выполнении двух условий: всеобщего соблюдения правил безопасности и массовой вакцинации.

«Второй год мы сидим в ограничительных мероприятиях, связанных с ковидной инфекцией, и все в принципе зависит от самого человека. На сегодняшний день есть средство, которое хоть и не на 100%, но на 90% защитит человека от заболевания, – это вакцинация. Поэтому я призываю всех, кто этого еще не сделал, привиться в обязательном порядке. Вакцины в области в достаточном количестве, на всех желающих хватит. Также необходимо соблюдать все требования безопасности, которые прописаны в рекомендациях. В первую очередь, социальная дистанция во всех общественных местах, особенно в транспорте. Транспорт - наш бич, в нем никто не соблюдает это правило. Призываю пользоваться личным транспортом, если он есть. Социальное дистанцирование обязательно должно быть, а также ношение масок и гигиена рук», - подчеркнул глава Роспотребнадзора.

Напомним, ограничения на посещение массовых мероприятий ввели 14 сентября. Согласно постановлению, они могут проводиться при наполняемости не более 50% зала. Мероприятия можно посещать при наличии одного из документов: QR-кода, который можно получить после вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие коронавируса (результат действителен в течение трех дней) или сведений о перенесенном коронавирусе (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев).

 

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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25.07.2021 14:13
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