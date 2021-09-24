ООО «Aviagen Turkeys Holdings Limited» планирует продолжать сотрудничество с Пензенской областью

Компания является одним из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы. В 2019 году она открыла племенную птицефабрику по производству индейки в Пензенской области и планирует продолжить сотрудничество с регионом.

Олег Мельниченко, открывая встречу, отметил, что из-за пандемии коронавируса сложилась непростая внешнеэкономическая обстановка.

«Несмотря на это, Пензенская область продолжает сохранять положительную динамику как в производстве, так и во внешнеторговом аспекте. По данным Приволжского таможенного управления, мы увеличили оборот на 14% за полгода, экспорт с января по июнь вырос на 5%. Значительную часть в структуре экспорта составляет продукция сельского хозяйства, в том числе это мясо и мясная продукция - более 10%. За последние несколько лет область добилась значительных результатов в развитии сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. Крупнейшие российские и зарубежные холдинги продолжают работу в регионе», - отметил врио губернатора, приведя несколько примеров.

Он сообщил, что проект компании «Aviagen Turkeys Holdings Limited» имеет большое значение для сельского хозяйства региона.

«Благодаря ему российские птицеводческие предприятия получают новые возможности для роста. В регионе создаются новые рабочие места, где зарплата выше среднего. Расширяется налогооблагаемая база, и это все дает хороший мультипликативный эффект для экономического развития», - добавил Олег Мельниченко.

Клей Берроуз отметил, что в проект по выращиванию индейки уже инвестировали порядка 3,5 млрд рублей.

«Площадки по выращиванию индейки состоят из 10 ферм, где находится современная техника. В марте 2019 года были завезены первые птицы, а уже в конце года начались поставки оплодотворенных яиц. В 2019-м мы продали 7,5 млн яиц, а в этом году собираемся реализовать 9,4 млн. На следующий год планируем 11 млн. Сейчас на нас работают 130 человек. Мы занимаем 30% русского рынка по поставке оплодотворенных яиц. У нас есть цели, амбиции и возможности, чтобы необходимые поставки для внутреннего рынка обеспечить», - пояснил управляющий директор.

Он подчеркнул, что сейчас в планах компании - строительство комбикормового завода на территории Пензенской области.

«Мы готовы к инвестиционному проекту по строительству комбикормового завода. В Никольском районе уже намечены варианты размещения», - сообщил Олег Мельниченко.

Проект по строительству завода и второй очереди площадок по выращиванию инкубационных яиц индейки запланирован для реализации в 2022-2023 годах. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Также участники встречи обсудили строительство дороги в районе, где расположены площади компании. В завершении встречи Олег Мельниченко вручил гостю памятные подарки.