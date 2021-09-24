В пензенских школах из-за ковида и ОРВИ на карантин отправили 178 классов

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, как обстоит ситуация с карантинами по ОРВИ и коронавирусу в школах Пензенской области.

Он не подтвердил информацию о том, что в регионе из-за инфекции закрываются целые учебные заведения, но учащиеся отдельных классов все же сидят по домам.

«У нас сейчас есть карантины и по гриппу, и по коронавирусу. По ковиду он накладывается, когда выявляется один зараженный. По ОРВИ он вводится, когда отсутствуют 30% и более учащихся. Его, как правило, объявляет сама администрации школы на определенные классы. На сегодняшний момент у нас не так много классов закрыты по ОРВИ – 38, в основном в городских школах. По ковиду закрыты 140 классов по всей области», - пояснил Михаил Перекусихин.

Также он отметил, что в регионе пока не выявлено ни одного случая заболевания гриппом, но по ОРВИ эпидпорог превышен на 49%.

«В основном циркулирует РС-вирус, парагрипп и аденовирус. Вирус гриппа пока не найден. Превышение идет за счет взрослых и подростков. В этих возрастных группах идет прирост на 15% еженедельно, они нам как раз и дают превышение эпидпорога», - пояснил главный санитарный врач региона в программе «Актуально о главном» на телеканале «Россия 1. Пенза».