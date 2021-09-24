В Гордуме предложили создать единую концепцию украшения зданий в Пензе

Создание единой концепции праздничного оформления зданий в Пензе стало предметом спора на сессии Гордумы 24 сентября. Он был озвучен в рамках обсуждения изменений в правила благоустройства.

Тему поднял депутат Алексей Шуварин. Он отметил, что требование привести оформление зданий к единой концепции повлечет большие затраты собственников. Также народный избранник подчеркнул, что администрация может лишь давать рекомендации по оформлению.

«У нас нет бюджетов, как в Москве, да и столь состоятельных бизнесменов. Мы не должны требовать соблюдения схемы, должны благодарить, если они вообще выделяют деньги на украшение зданий. К единой концепции нужно приходить постепенно», - считает Алексей Шуварин.

Глава Пензы Владимир Мутовкин не согласился с мнением депутата, пояснив, что отсутствие единой концепции оформления зданий может привести к «вакханалии».

«Никто не собирается применять жесткие меры, но требуется усовершенствование по многим вопросам благоустройства. Надо с чего-то начинать. Городу надо придавать цивилизованный вид, это касается и оформления дворовых территорий. Время покрышек прошло. Это мое мнение», - высказался Владимир Мутовкин.



