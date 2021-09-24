Агамагомедов: «Надеемся, что на обновленной ул. Московской провалов не будет»

Депутаты Пензы 24 сентября на сессии Гордумы обсудили реконструкцию верхней части улицы Московской. Народные избранники поинтересовались, не возникнут ли провалы грунта. Сейчас такое наблюдается в нижней части улицы, где работы шли к 350-летию города.

«Подрядчик несет ответственность за объект в течение 5 лет. Работы по подготовке основания ведутся с хорошим качеством. Все будет сделано по технологии, и мы надеемся, что провалов не будет. Все инженерные коммуникации заменены. На следующей неделе начнем мостить тротуарную часть плиткой», - рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Напомним, основной этап работ на ул. Московской начался в июле, когда приступили к замене труб, ливневых коллекторов. Улицу планируют замостить плиткой. Она станет полностью пешеходной. Новые деревья и малые архитектурные формы появятся после завершения работ.