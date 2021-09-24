21:25
24.09.2021г.
Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании

Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании

Пт, 24.09.21 14:04
Просмотров: 429
Tele2 зафиксировала 30%-й рост регистраций в книжном сервисе по подписке MyBook среди своих клиентов летом этого года. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии – бестселлеры от Андрея Курпатова и Людмилы Петрановской. Клиенты проявили повышенный интерес к учебной литературе и произведениям из школьной программы. В топе прочтений – «Война и мир» Льва Толстого, учебник по истории России Александры Ишимовой и музыкальный спектакль о строении человеческого организма.

Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям – исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» (16+) семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем. Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» (16+) о воспитании детей 3-7 лет. Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» (12+) Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства. Чуть отстает от тройки лидеров исследование Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов «Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке».

Если родители в основном читают книги, то дети предпочитают их слушать. В категории учебной литературы среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиоверсия романа Льва Толстого «Война и мир» (12+). Чтобы послушать произведение полностью, понадобится почти три дня. Второй в рейтинге предпочтений стала четырехчасовая аудиокнига «Старик и море» (12+) Эрнеста Хемингуэя. Третье место заняла «История России в рассказах для детей в пяти частях» (6+) Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Произведение, написанное в XIX веке, остается одним из лучших изложений отечественной истории для детей. Среди востребованных цифровых книг также оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма «Как устроен человек» и текст редкого издания «Мифы и легенды древних славян».

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Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
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26.07.2021 13:49
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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