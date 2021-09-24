Пензенцы смогут получить налоговый вычет за спортивные услуги

С 2022 года жители Пензенской области смогут оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги спортивных организаций или индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, соответствующий закон вступил в силу 1 августа 2021 года. Социальный налоговый вычет осуществляется в случае, если организация или ИП включены в соответствующий реестр.

До 16 октября пензенский минспорт принимает заявки от физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности для включения в данный реестр. Их можно отправить на почту sport_706@mail.ru с пометкой «налоговый вычет, заявка».