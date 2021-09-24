Пензенцам обещают дождь и туман в выходной

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 25 сентября.

В субботу ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду при порывах. Температура воздуха ожидается в пределах плюс 4-9 градусов ночью, днем столбик термометра покажет плюс 9-14 градусов.

Ночью и утром будет туман с видимостью менее 500 метров. Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.

