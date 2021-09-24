21:26
24.09.2021г.
В России с 2022 года будут забирать загранпаспорта у неплательщиков

В России с 2022 года будут забирать загранпаспорта у неплательщиков

Пт, 24.09.21 15:15
Просмотров: 468

На осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает введение целого ряда норм, регулирующих выезд россиян за границу.

В том числе речь пойдет об изъятии у граждан загранпаспортов, которым ограничен выезд из страны. Так, покидать пределы Родины не смогут люди, у которых есть долги по алиментам от 10 тысяч рублей или другого долга от 30 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда и осужденных за совершение преступления — до исполнения наказания или до освобождения от наказания.

Кроме того, по этому закону можно будет признавать загранпаспорта недействительными. Основанием для этого могут стать изменения владельцев фамилии, имени, даты рождения или пола.

Если законопроект будет принят, новые нормы вступят в силу спустя 180 дней после публикации. Как объяснено правительством в пояснительной записке, это связано с необходимостью издания большого количества нормативно-правовых актов, уточнили «Известия».

 

Читайте также:
Пензенский художник украсил граффити здание социально-педагогического колледжа
17:59
Инфекционист назвал обязательные анализы после коронавируса
17:47
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс