В России с 2022 года будут забирать загранпаспорта у неплательщиков

В том числе речь пойдет об изъятии у граждан загранпаспортов, которым ограничен выезд из страны. Так, покидать пределы Родины не смогут люди, у которых есть долги по алиментам от 10 тысяч рублей или другого долга от 30 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда и осужденных за совершение преступления — до исполнения наказания или до освобождения от наказания.

Кроме того, по этому закону можно будет признавать загранпаспорта недействительными. Основанием для этого могут стать изменения владельцев фамилии, имени, даты рождения или пола.



Если законопроект будет принят, новые нормы вступят в силу спустя 180 дней после публикации. Как объяснено правительством в пояснительной записке, это связано с необходимостью издания большого количества нормативно-правовых актов, уточнили «Известия».